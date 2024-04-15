الأردن یستدعي سفیر إیران

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن "الوزارة استدعت يوم الأحد السفير الإيراني وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن، ويتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن".

وأضاف "للأسف كانت هناك تصريحات مسيئة (للأردن) من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية".

وأوضح الصفدي أن "مشكلة إيران مع إسرائيل وليس مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزايدة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين".

وأكد أنه "إذا كان هذا الخطر قادما من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".

وأكد الأردن الأحد أنه اعترض "أجساما طائرة" خرقت أجواءه ليلة السبت تزامنا مع الهجوم بالصواريخ والمسيّرات الذي شنّته إيران على "إسرائيل".

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