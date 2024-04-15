واشنطن: نحن لا نسعى إلى حرب مع إیران

وقال كيربي في برنامج "Meet the Press" على قناة "NBC News": "أعتقد أن الرئيس (جو بايدن) كان، مرة أخرى، واضحا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن النجاح الذي حققوه الليلة الماضية والتأثير الذي يجب أن يحدثه هذا النجاح..وكما قال الرئيس، نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران".

وتسلط هذه الديناميكية الضوء أيضًا على العلاقة المعقدة التي نشأت بين بايدن ونتنياهو منذ هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث صعد بايدن انتقاداته لنتنياهو وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة، واصفا تعامل رئيس الوزراء مع الأمر بأنه "خطأ".

كما أن بايدن ومسؤولين آخرين في الأمن القومي أخبروا إسرائيل سرا أنهم لن ينضموا إلى أي عمل عسكري ضد إيران، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" و شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب ما ورد، قال بايدن لنتنياهو إن إسرائيل يجب أن تعتبر في نهاية المطاف الدفاع الناجح ضد ما يقرب من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ بمثابة "انتصار".

هذا ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي أن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

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