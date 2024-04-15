وزیر الخارجیة الایراني یتحدث عن مشاوراته مع نظرائه في عدد من الدول

وكتب أمير عبد اللهيان على شبكة X الاجتماعية: ردًا على مكالمة هاتفية من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشينكار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيري من مصر وسوريا سامح شكري وفيصل المقداد، اعتبرت الاجراء الذي قامت به القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، بانه ياتي في إطار الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: وفي محادثة أيضًا مع أنالينا بيربوك، وديفيد كاميرون، وإيان بورغ، وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا ومالطا (كرؤساء متناوبين لمجلس الأمن)، اكدت أهمية الأمن المستديم في المنطقة، وأوضحت أن إيران ستتصرف بحزم في مواجهة اي عمل شرير جديد من قبل الكيان الإسرائيلي، وسوف تتحرك بشكل حاسم للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية.

وصرح أميرعبداللهيان: كما تباحثنا حول احدث التطورات في المنطقة مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

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