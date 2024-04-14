الرئیس الإیراني: التنسیق المیداني والدبلوماسي هو تجسید مشرف لعملیات "الوعد الصادق"

وقال رئيسي خلال تراسه اجتماع مجلس اليوم الاحد: ان الجمهورية الاسلامية، بلغت بفضل الدماء الطاهرة لشهدائنا وتضحيات قواتنا المسلحة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية، بلغت اليوم قمم الاقتدار والشموخ، وبهذا الاجراء المشرف اذ نفذت وعدها في معاقبة العدو المعتدي، ادخلت البهجة والاستقرار في القلوب الحزينة لشعوب العالم والامة الاسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم، بسب جرائم الكيان الصهيوني الغاصب.

وف الوقت نفسه، حذر رئيس الجمهورية، من محاولات العدو بعد هذا الفشل الذريع والياس الذي اصابه من جراء العملية النوعية للقوات المسلحة الايرانية، بانه سيعمد الى استهداف امن الشعب الايراني والمساس بالوضع الاقتصادي وتعقيد الظروف المعيشية للمواطنين؛ موجها كافة المسؤولين والجهات المعنية في البلاد باتخاذ المزيد من الحيطة والتحلي باليقظة وتكثيف الجهود والتنسيق اللازم لاحباط هذه المؤامرات.

endNewsMessage1