قالیباف: إنًا من المجرمین منتقمون

نشر "محمد باقر قاليباف" صورة على موقع X للتواصل الاجتماعي حول رد الحرس الثوري الإيراني على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الکیان الصهيوني في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وكتب: إنًا من المجرمین منتقمون.



واعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية صباح الیوم الأحد عن استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال بيان لقوات الحرس الثوري فجر اليوم: تم استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

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