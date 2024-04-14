قالیباف: إنًا من المجرمین منتقمون
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ردا على الهجوم الصاروخي الواسع للحرس الثوري على اهداف اسرائيلية في اراضي فلسطين المحتلة، اكد اننا ننتقم من المجرمين.
نشر "محمد باقر قاليباف" صورة على موقع X للتواصل الاجتماعي حول رد الحرس الثوري الإيراني على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الکیان الصهيوني في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وكتب: إنًا من المجرمین منتقمون.
واعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية صباح الیوم الأحد عن استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال بيان لقوات الحرس الثوري فجر اليوم: تم استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.