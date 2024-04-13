الحرس الثوري: تم اطلاق عشرات المسیرات والصواریخ نحو فلسطین المحتلة

وفي بيان اصدره مساء السبت ، أعلن الحرس الثوري إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان الحرس الثوري: رداً على الجرائم العديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد مجموعة من القادة والمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، أطلقت القوة الجوفضائية للحرس الثوري عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أنّ العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبدعم من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية واسناد من وزارة الدفاع.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الحرس الثوري:

بسم الله الرحمن الرحيم

"إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ"

ايها الشعب الايراني الابي والمنجب للشهداء

رداً على جرائم الكيان الصهيوني الخبيث العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد عدد من القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، قام رجال القوة الجوفضائية للحرس الثوري البواسل في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد)، برفقة قوى أخرى من هذه المؤسسة الثورية والشعبية، كجزء من معاقبة هذا الكيان غير الشرعي والمجرم ، وفي اطار عمليات "الوعد الحق" بكلمة السر المقدسة "يا رسول الله (ص)"، بضرب أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بنجاح.

سنعلن للشعب الايراني البطل واحرار العالم قريبا تفاصيل هذه العمليات التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد ومرافقة رجال جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغيارى ودعم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

"وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ"

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