وزیرا خارجیة روسیا وإیران یبحثان الهجوم الإسرائیلي على مبنى ملحق بالسفارة الإیرانیة في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الهجوم الإسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع في الشرق الأوسط، وشدد الجانب الروسي مرة أخرى على إدانته الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المكتب القنصلي الإيراني في دمشق في الأول من أبريل، وتم التأكيد على حرمة أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية التي تكفلها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق، وكذلك جرائم القتل السياسي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضافت أنه "تم التأكيد على اهتمام الطرفين بالتوسع المستمر للتعاون السياسي والدبلوماسي، وكذلك التفاعل التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".