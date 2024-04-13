الحرس الثوري یستولی على سفینة صهیونیة في مضیق هرمز

ومن المرجح أن تكون السفينة المشار اليها في هذه العملية هي "MSC Aries"، وهي سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي ومتصلة بمركز "Zodiac Marine Center" ومقره لندن.

وتم تحديد موقع هذه السفينة آخر مرة بالقرب من دبي يوم الجمعة وكانت متجهة إلى مضيق هرمز.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات إقليمية استولت على سفينة على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء الفجيرة الإماراتي، ولم تحدد الهيئة السلطات التي كانت تشير إليها.

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