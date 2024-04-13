"سي.إن.إن": أمیرکا لاحظت تحریک إیران مسیرات وصواریخ کروز داخلیاً

وذكرت الشبكة الأميركية أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة لأراضيها.

وأضافت "سي.إن.إن"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن "الولايات المتحدة لاحظت أن إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز".

وتابع: "الإيرانيون يريدون أن تكون الضربة الانتقامية لإسرائيل رداً على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي كبيرة، لكنهم يريدون أيضاً تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة".

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