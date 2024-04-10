صلاة عید الفطر بطهران تقام بإمامة قائد الثورة الاسلامیة
معرف الأخبار : ۱۴۶۷۴۳۵
بالتزامن مع كل المدن الايرانية، توافد مئات الآلاف من أهالي العاصمة طهران الى مصلى الامام الخميني (قدس)وسط العاصمة لإقامة صلاة عيد الفطر السعيد بإمامة قائد الثورة الإسلامية سماحة آیة الله السيد علي خامنئي.
واقيمت صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة 8:00 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي بامامة الامام الخامنئي.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم حضر مئات آلاف المصلين في طهران مصلى طهران..
وكان مكتب قائد الثورة الاسلامية قد أعلنَ أمس ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن اليومَ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.