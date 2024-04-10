صلاة عید الفطر بطهران تقام بإمامة قائد الثورة الاسلامیة

واقيمت صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة 8:00 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي بامامة الامام الخامنئي.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم حضر مئات آلاف المصلين في طهران مصلى طهران..

وكان مكتب قائد الثورة الاسلامية قد أعلنَ أمس ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن اليومَ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

endNewsMessage1