أمیر عبد اللهیان یرعی تدشین المبنی الجدید للقسم القنصلی للسفارة الإیرانیة فی دمشق

وتفقد وزيرا خارجية إيران وسوريا اليوم موقع الهجوم الإرهابي الصهيوني الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، كما قاما بعيادة أحد جرحى هذا العدوان، الذي يرقد في مشفى المواساة بدمشق.

وكان مبنى القنصلية الإيرانية قد تعرض (الاثنين الماضي) لعدوان "إسرائيلي" بالصواريخ، ما اسفر عن استشهاد عدد من المستشارين الايرانيين وإصابة آخرين وتدمير المبنى بالكامل.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، اليوم، إلى سوريا على رأس وفد رفيع المستوى، وهي ثاني محطة من جولته الإقليمية.

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