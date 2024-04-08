أمیر عبد اللهیان یرعی تدشین المبنی الجدید للقسم القنصلی للسفارة الإیرانیة فی دمشق
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تم اليوم الاثنين، افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، برعاية وحضور وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" الذي يزور سوريا حالياً، بمشاركة نظيره السوري "فيصل المقداد".
وتفقد وزيرا خارجية إيران وسوريا اليوم موقع الهجوم الإرهابي الصهيوني الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، كما قاما بعيادة أحد جرحى هذا العدوان، الذي يرقد في مشفى المواساة بدمشق.
وكان مبنى القنصلية الإيرانية قد تعرض (الاثنين الماضي) لعدوان "إسرائيلي" بالصواريخ، ما اسفر عن استشهاد عدد من المستشارين الايرانيين وإصابة آخرين وتدمير المبنى بالكامل.
ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، اليوم، إلى سوريا على رأس وفد رفيع المستوى، وهي ثاني محطة من جولته الإقليمية.