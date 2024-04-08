أمیر عبداللهیان یلتقي الرئیس السوري

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على تطوير التعاون الشامل بين الجانبين، لا سيما زيادة التفاعلات التجارية. كما جرى بحث أهم القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إلى دمشق لاجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين.

والتقى وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، فور وصوله إلى دمشق، نظيره السوري فيصل المقداد.

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