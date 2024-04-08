أمیرعبداللهیان یغادر سلطنة عمان الی دمشق
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ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان غادر سلطنة عمان متوجها إلى العاصمة السورية دمشق في إطار جولة إقليمية.
وغادر أميرعبد اللهيان، مسقط بعد الجراء المباحثات مع السلطات العمانية، صباح اليوم (الاثنين) إلى دمشق، للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سوريا.
ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد أمس (الأحد) وعقد اجتماعات منفصلة مع وزير خارجية عمان والمتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية.
كما عقد وزيرا خارجية الجانبين مؤتمرا صحفيا مشتركا وعرضا مواقف ووجهات نظرهما بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الهامة.