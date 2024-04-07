اللواء صفوي: لم تعد أي من سفارات الکیان الصهیوني آمنة

ولفت الى ان الحرب في غزة تمثل تغيرات كبيرة في أحداث واتجاهات واستراتيجيات المنطقة واضاف : لم تعد أي من سفارات الكيان الصهيوني آمنة بعد الآن.

واشار الى ان قائد الثورة توعد الكيان الصهيوني بصفعة تجعله يندم على فعلته وقال: جبهة المقاومة جاهزة ، اما كيف سيكون الأمر، علينا أن ننتظر الوقت.

وراى ان ظل الخوف والرعب يلقي بظلاله على الأراضي المحتلة والصهاينة يحلمون بالموت كل ليلة.

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