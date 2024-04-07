اللواء صفوي: لم تعد أي من سفارات الکیان الصهیوني آمنة
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اكد اللواء يحي رحيم صفوي كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية، ان محور المقاومة هو الذي سيحدد مصير المنطقة المستقبلي بقيادة إيران.
ولفت الى ان الحرب في غزة تمثل تغيرات كبيرة في أحداث واتجاهات واستراتيجيات المنطقة واضاف : لم تعد أي من سفارات الكيان الصهيوني آمنة بعد الآن.
واشار الى ان قائد الثورة توعد الكيان الصهيوني بصفعة تجعله يندم على فعلته وقال: جبهة المقاومة جاهزة ، اما كيف سيكون الأمر، علينا أن ننتظر الوقت.
وراى ان ظل الخوف والرعب يلقي بظلاله على الأراضي المحتلة والصهاينة يحلمون بالموت كل ليلة.