امام جمعة أهل السنة في مدینة تشابهار یدین الأحداث الإرهابیة في جنوب شرق ایران

وفي إشارة إلى هذه الهجمات التي نفذتها جماعة جيش العدل الإرهابية الاسبوع الماضي، قال مولوي عبد الرحمن ملازهي: على الذين يتحدثون عن الجهاد والدفاع عن حقوق الناس أن يفكروا قليلاً هل أفعالهم هي دفاع عن حقوق الناس؟

ووصف امام جمعة أهل السنة في مدینة تشابهار هذه الاعتداءات الارهابیة بالمؤلمة وأدانها.

واستشهد الأسبوع الماضي 16 شخصا نتيجة هجومين شنتهما جماعة "جيش العدل" الإرهابية في مدينتي تشابهار وراسك جنوب شرق ایران.

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