استئناف نشاط القسم القنصلیة الإیرانیة في سوریا

ويقع المبنى الجديد للقنصلية بسفارة ایران بجوار المبنى السابق الذي استأنف عمله اعتبارا من يوم السبت بعد توقف دام أربعة أيام.

ويعد القسم القنصلي أحد المبنيين المزدوجين لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تم تدميره يوم الاثنين الماضي جراء هجوم صاروخي غير مسبوق من قبل العدو الصهيوني.

وتم استئناف نشاط القسم القنصلي الإيراني في سوريا خلال فترة قصيرة، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الزوار.

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