واشنطن تستعد لهجوم کبیر محتمل من إیران على الإحتلال رداً على ضربة دمشق

قال المسؤولون إن أي رد انتقامي سيكون داخل "إسرائيل"، ومن المتوقع أن يركز على أهداف عسكرية أو استخباراتية، وليس على المدنيين. وقالوا أيضًا إن الإدارة بدأت في دراسة الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على مختلف التحركات الانتقامية المحتملة من جانب إيران، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم كبير محتمل من إيران.

وهددت إيران بالرد قائلة إن المبنى المدمر كان مبنى قنصليًا وبالتالي كان هجومًا على إيران نفسها.

وكتب محمد جمشيدي، أحد كبار مساعدي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، على موقع إكس أن طهران بعثت برسالة تحذر الولايات المتحدة من التورط في القتال بين إسرائيل وإيران.

In a written message, the Islamic Republic of Iran warns US leadership not to get dragged in Netanyahu's trap for US: Stay away so you won't get hurt. In response US asked Iran not to target American facilities. — Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) April 5, 2024

وقال: حذرت جمهورية إيران الإسلامية في رسالة مكتوبة القيادة الأمريكية من الانجرار إلى فخ نتنياهو للولايات المتحدة: ابق بعيدا حتى لا تتأذى، مشيراً إلى أن واشنطن طلبت عدم ضرب المنشآت الأمريكية خلال أي رد.

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