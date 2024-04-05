Iranian Labour News Agency

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المناورة البحریة الشعبیة لدعم فلسطین في الخلیج الفارسي

asdasd
معرف الأخبار : ۱۴۶۵۵۶۳
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انطلقت المناورات البحرية الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني و للقدس الشريف في الخليج الفارسي اليوم الجمعة بالتزامن مع مسيرات يوم القدس العالمي في مختلف أنحاء العالم.

كما انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد اليوم الجمعة، في مختلف المدن الإيرانية والعالم العربي والإسلامي.

يذكر أن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية قال، انه تم جمع أكثر من ثلاثة ملايين دولار من التبرعات النقدية من الشعب الإيراني لمساعدة غزة والتي سيتم استخدامها لشراء المواد الغذائية والأدوية وإرسالها إلى الشعب الفلسطيني.

 

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