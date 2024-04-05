المناورة البحریة الشعبیة لدعم فلسطین في الخلیج الفارسي

كما انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد اليوم الجمعة، في مختلف المدن الإيرانية والعالم العربي والإسلامي.

يذكر أن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية قال، انه تم جمع أكثر من ثلاثة ملايين دولار من التبرعات النقدية من الشعب الإيراني لمساعدة غزة والتي سيتم استخدامها لشراء المواد الغذائية والأدوية وإرسالها إلى الشعب الفلسطيني.

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