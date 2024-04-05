انطلاق مسيرات بمناسبة يوم القدس العالمي في المدن الإيرانية

ورفع المشاركون في المسيرات صورا للقدس الشريف وشهداء جبهة المقاومة اضافة الى اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .

وتتجه المسيرات الیوم نحو اماكن اقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن القاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .

هذا وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية، في بيان، موعد مراسم وداع وجنازة ودفن شهداء الجريمة الإرهابية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في الهجوم الصاروخي على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق. وأضافت العلاقات العامة لحرس الثورة انه سيتم تشييع جثث الشهداء الطاهرة يوم الجمعة بالتزامن مع مسيرة يوم القدس العالمي. ومن ثم سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم لمواراتهم الثرى في اليوم التالي.

وتحتفي ايران والدول الاسلامية ودول العالم الاخرى بهذا اليوم منذ اعلانه من قبل الامام الخميني الراحل عام 1979 حيث دعا سماحته الى اعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس.

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