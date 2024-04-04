قالیباف: الیوم العالمي للقدس سیکون هذه السنة مختلفا عن سابقاته

واضاف قاليباف ان الامام الخميني (رض) سمى بعد الثورة الاسلامية، الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك باليوم العالمي للقدس للدفاع عن فلسطين ومكافحة الكيان الصهيوني.

وتابع ان همجية وطبيعة الكيان الصهيوني في قتله للاطفال والدعم الامريكي له قد اتضحت لجميع الشعوب في العالم ومن ان هذا الكيان لا يقيم اي وزن للقيم الانسانية والقانون الدولي، فقد ارتكب الجرائم في غزة خلال الاسابيع الـ ٢٥ الاخيرة وقتل النساء والاطفال والكبار والصغار وقد استشهد واصيب وفقد لحد الان ما يزيد عن مائة الف شخص في غزة.

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