قائد الثورة یقیم صلاة الجنازة على جثامین الشهید زاهدي ورفاقه

وحضرت المراسم ، عوائل شهداء اللواء محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاج رحيمي، وحسين أمان اللهي، وسيد مهدي جلالتي ، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وسيد علي صالحي روزبهاني.

وابتهل سماحة قائد الثورة بالدعاء لهؤلاء الشهداء، وتحدث مع عوائلهم الكريمة.

وسيتم تشييع جثامين شهداء طريق القدس السبعة غدا الجمعة تزامنا مع مسيرات يوم القدس من ساحة فردوسي إلى جامعة طهران.

يذكر ان الشهيد زاهدي ورفاقه المستشارين العسكريين الستة في الحرس الثوري، استشهدوا اثر العدوان الجوي الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي.

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