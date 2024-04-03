قائد الثورة الاسلامیة : الکیان الصهیونی الخبیث سوف یندم على هذه الجریمة

وجاء نصّ رسالة العزاء التي بعثها الامام الخامنئي بالمناسبة جاء كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد استشهد القائد الشجاع والمجاهد اللواء حرس ثوري "محمد رضا زاهدي" الى جانب رفيق دربه الجليل القائد "محمد هادي حاج رحيمي" اثر جريمة الكيان الصهيوني الغاصب والمبغوض؛ سلام الله ورحمته واوليائه على هؤلاء وسائر الشهداء الذين ارتقوا في هذا الحادث، واللعنة والاستنكار على قادة الكيان الظالم والمعتدي.

لقد حاز شهداؤنا على شارة القبول من الله الرحيم لقاء تضحياتهم المديدة وهم ينعمون اليوم برفقة الاولياء والصلحاء جميعا.

ان اللواء زاهدي كان يتوق الى الشهادة منذ ثمانينيات (القرن الماضي) من خلال حضوره في ساحات الجهاد الخطيرة؛ ان هؤلاء لم يفقدوا شيئا بل نالوا اجرهم، بينما تركوا بالغ الاسى اثر فقدهم للشعب الايراني وخاصة اولئك الذين عرفوهم.

ان الكيان الخبيث سينال عقابه على ايدي رجالنا الشجعان؛ بحول الله وقوته سوف نجعل هؤلاء نادمين لقاء هذه الجريمة وامثالها.

والسلام علی عبادالله الصاحین