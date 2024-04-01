ردا على الاعتداء الصهيوني على القنصلیة الإیرانیة.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: نشعر بالقلق!

أعرب ستيفن دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن قلقه ردا على الهجوم الجوي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في محيط سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بسوريا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي ردا على أسئلة الصحفيين حول الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق: “لقد اطلعنا على التقارير.. نحن قلقون للغاية بشأن مثل هذه التقارير. نحن في انتظار تلقي المزيد من المعلومات."

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الهجوم يعتبر انتهاكا لسيادة البلدين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة. الإجابة: لم نتلق التقرير الكامل بعد، وسنرد عند اكتمال المعلومات.

وأضاف دوجاريك أيضًا ردًا على سؤال آخر: لقد شهدنا هجمات في سوريا من قبل، أدت إلى مقتل مدنيين، ونحن ندين كل هذه الهجمات.. لكننا سنعلق على هجوم اليوم عندما نحصل على الحقائق.

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