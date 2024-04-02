عبداللهیان: وجهنا رسالة مهمة للحکومة الامیرکیة بشان الاعتداء على القنصلیة الایرانیة

وكتب امير عبداللهيان على صفحته في منصة x :عند الساعة ۰۰:۴۵ من فجر اليوم الثلاثاء استدعى مدير دائرة اميركا في الخارجية الايرانية، القائم بالاعمال في السفارة السويسرية باعتبار ان بلاده راعیة للمصالح الامیرکیة في طهران، وخلال هذا الاستدعاء تم تبيين ابعاد هذا الاعتداء الارهابي والجريمة الصهيونية، والتأكيد على مسؤولية الحكومة الاميركية.

واضاف امير عبداللهيان: تم توجيه رسالة مهمة للحكومة الاميركية باعتبارها داعمة للكيان الصهيوني. على اميركا ان تتحمل المسؤولية.

هذا وكانت العلاقات العامة في الحرس الثوري قد اعلنت مساء الاثنين، استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، عصر الاثنين.

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