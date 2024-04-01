استشهاد 7 من المستشارین العسکریین الایرانیین في العدوان الصهیوني على القنصلیة الایرانیة بدمشق

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الحرس الثوري مساء الاثنين:

"بسم الله الرحمن الرحيم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم یُزَقونَ (آل عمران 169)

مع تمنياتنا بقبول الطاعات والدعاء والتعازي بذكرى استشهاد مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام، نعلن إلى الشعب الإيراني الأبي والبطل: في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها الكيان الصهيوني المستذئب أمام المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي غزة وفشله أمام الإرادة الفولاذية لمجاهدي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة، استهدفت قبل ساعات قليلة (مساء الاثنين 1 أبريل 2024) طائرات هذا الكيان المزيف مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق في جريمة جديدة، حيث تم استهدافها بهجوم صاروخي، استشهد على اثرها القادة المدافعون عن مراقد أهل البيت (ع)، "العميد بالحرس محمد رضا زاهدي" و"العميد بالحرس محمد هادي حاج رحيمي" من رواد قادة فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب المفروضة على إيران) ومن كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من رفاقهم الضباط، وهم على النحو التالي:

1. الشهيد حسين أمان اللهي

2. الشهيد السيد مهدي جلالتي

3. الشهيد محسن صداقت

4. الشهيد علي آقا بابائي

5. الشهيد السيد علي صالحي روزبهاني

اننا اذ ندين هذه الجريمة بشدة، نعزي ونبارك استشهاد هؤلاء الشهداء الأبرار، لقائد الثورة الإسلامية (مد ظله العالي) ولعوائلهم ورفاق دربهم وأبناء الشعب الإيراني الأبي؛ وسيتم الإعلان لاحقاً عن برامج نقل وتشييع ودفن الجثامين الطاهرة لهؤلاء الشهداء".

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