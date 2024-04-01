رویترز: إیران حذرت روسیا من خطر أمني قبل هجوم موسکو

وأطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي في 22 مارس/ آذار داخل قاعة مدينة كروكوس، ما أسفر عن مقتل 144 شخصا على الأقل في أدمى هجوم على الأراضي الروسية منذ 20 عاما، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقال أحد المصادر: قبل أيام من الهجوم في روسيا، شاركت طهران معلومات مع موسكو حول هجوم إرهابي كبير محتمل داخل روسيا، تم الحصول عليها أثناء استجواب المعتقلين على خلفية التفجيرات المميتة في إيران.

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