إیران وترکیا یؤکدان على تعزیز العلاقات الثنائیة

وفي محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأحد، أشار رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وأكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز وتوسيع التعاون في مجال الطاقة، معربا عن أمله في أن يلعب التعاون الثنائي دورا في تأمين مصالح البلدين وزيادة الوحدة والتماسك بين الأمة الإسلامية.

كما تطرق الرئيس رئيسي في هذه المحادثة إلى الوضع المتأزم والمأساوي في غزة مؤكدا على أن الكيان الصهيوني لا يحترم ولا يلتزم بأي من القوانين والمعاهدات الدولية مما يظهر معاداته للإنسانية، مؤكداً أن هذا الأمر الذي يستدعي التعاون الجاد من الدول الإسلامية لنصرة أهل غزة المظلومين.

وفي هذا السياق اعتبر الرئيس الإيراني أن إحدى أكثر الطرق فعالية لردع وإجبار الصهاينة على التوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة هي قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل كامل مع هذا الكيان الغاصب في ظل استمرار الإدراة الأميركية بتقديم الأسلحة والدعم المالي المكثف لهذا الكيان المجرم.

وعليه أكد على ضرورة تعاون ووحدة الدول الإسلامية في مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمنع المجاعة في فلسطين، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية لأي مبادرة في هذا المجال.

بدوره أكد الرئيس التركي على التزام الحكومة التركية بمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني -التركي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تركيا.

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