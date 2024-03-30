النخالة یلتقي امیر عبداللهیان في طهران

والنخالة الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية حاليا، التقى اليوم السبت، بوزير الخارجية الايراني، وتباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الاشارة بان المحاور الرئيسية المدرجة في جدول زيارة الامين العام للجهاد الاسلامي والوفد المرافق، تدور حول اخر تطورات الحرب على غزة، واستمرار الكيان الصهيوني في جرائم الحرب والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

علما، ان وزير الخارجية الايراني، استقبل قبل يومين، "اسماعيل هنية" رئييس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) الذي يزور طهران هو الاخر، كما عقد الاخير لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

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