عرض عام للزوارق الشعبیة لبلدان جبهة المقاومة عشیة الیوم العالمي للقدس

واشار العميد بحري تنكسيري الى اهداف هذا العرض قائلا ان استعراض قدرات محور المقاومة في البحر وتنفيذ الاستعراض يحملان رسائل للكيان الصهيوني الظالم والبغيض.

واضاف ان اليوم العالمي للقدس سيقام هذا العام بشكل اوسع واشمل في ارجاء العالم وتخرج للسنة الثانية على التوالي المسيرات الجماهيرية بصورة عفوية.

وتوقع ان يشارك اكثر من 3 الاف زورق شعبي خفيف وثقيل في 13 موقعا من شواطئ جنوب البلاد وشمالها في هذا العرض.

وتابع ان الزوارق الشعبية في ايران والزوراق الشعبية في بلدان محور المقاومة في العراق وسوريا واليمن ولبنان ستشارك بصورة متزامنة يوم الخميس 4 نيسان/ابريل في العرض وهي ترفع العلم الفلسطيني.

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