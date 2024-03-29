سفارة جمهوریة اذربیجان في طهران تستانف عملها قریبا

وأفادت وکالة ارنا نقلا عن مصدر مطلع بأن مسار التطور الايجابي للعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان قائلا ان اتفاقات جيدة حصلت في اطار تحريك العلاقات بين البلدين.

واضاف ان من المقرر ان تستانف سفارة جمهورية اذربيجان عملها قريبا في طهران. كما ان اللقاءات الدبلوماسية والرسمية بين مسؤولي البلدين مدرجة على جدول الاعمال.

وتابع المصدر انه بناء على ذلك، فان السفير الايراني الجديد سيتوجه الى باكو. مضيفا ان مهمة السفير الايراني السابق لدى باكو قد انتهت.

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