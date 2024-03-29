بکین: مناورات ایران والصین وروسیا مهمة لامن المنطقة

ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية عن كيان قوله ان ايران والصين وروسيا اقامت لحد الان مناورات مشتركة بحرية عديدة جاءت في اطار تعزيز التعاون بين القوات البحرية للبلدان الثلاثة والحفاظ على الامن البحري بالمنطقة.

واضافت سبتوتنيك ان القوات البحرية لايران والصين وروسيا اجرت تمرينات في الفترة 11-15 الجاري تحت عنوان "الحزام الامني البحري 2024" في مياه بحر عمان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت في وقت سابق ايضا ان هذه التمرينات اقيمت بهدف اقرار الامن للأنشطة التجارية البحرية بما في ذلك الافراج عن سفينة استولى عليها قراصنة بحريون.

كما قالت ايران ان مناورات الحزام الامني البحري 2024 بمشاركة ايران والصين وروسيا، اقيمت للسنة الخامسة على التوالي تحت شعار "معا لاقرار السلام والامن" بمشاركة الوحدات السطحية وطيران القوات البحرية للجيش الايراني والحرس الثوري في منطقة بلغت مساحتها 17 الف كيلومتر مربع في منطقة شمال المحيط الهندي. بدات يوم 11 اذار/مارس وانتهت في 15 منه.

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