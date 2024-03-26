هنیة: قرار مجلس الامن یظهر العزلة غیر المسبوقة للکیان الصهیوني

واضاف هنية وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني في طهران ان ايران تقف في الصف الامامي لدعم القضية الفلسطينية. اننا نمر بمرحلة تاريخية في مسار النضال ضد الكيان الصهيوني ومنعطفها هي عملة طوفان الاقصى.

ومضى يقول ان الشعب الفلسطيني عرض مقاومة اسطورية اظهرت عزة شعبنا وكرامته في مواجهة الجرائم والابادة الجماعية.

واكد هنية ان الكيان الصهيوني فشل في تحقيق اهدافه العسكرية رغم كل الأثمان الباهظة التي دفعها وهو يخسر اليوم الدعم السياسي والدعم الدولي له. فقد صدر امس قرار وان جاء متاخرا وفيه بعض الثغرات والنقائص.

واكد رئيس المكتب السياسي لحماس ان القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي مؤشر على أن الكيان الصهيوني يعيش عزلة غير مسبوقة وان امريكا تفتقد الى الارادة والقدرة على فرض مطالبها على الاسرة الدولية. وهذا دليل على الصمود البطولي الذي ابدته المقاومة الاسلامية والشعب الفلسطيني.

واعرب هنية في الختام عن شكره وتقديره لقائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني. مضيفا ان اليوم العالمي للقدس هو امامنا بينما عملية طوفان الاقصى مستمرة، والمؤمل ان تشارك الامة الاسلامية مشاركة واسعة وشجاعة في مسيرات اليوم العالمي للقدس.

endNewsMessage1