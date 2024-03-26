عبداللهیان یلتقي رئیس المکتب السیاسي لحماس

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على اهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد استخدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية طيلة الاشهر الستة من الاعتداءات العسكرية والابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، جميع قدراتها الدبلوماسية لوقف الحرب وارسال المساعدات الانسانية الى اهالي غزة بشكل فوري.

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