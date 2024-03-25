البحریة الباکستانیة تنقذ 8 صیادین إیرانیین

ووفقًا لتقرير صادر يوم الاحد عن العلاقات العامة بالبحرية الباكستانية، فقد تلقت السفينة العسكرية "يرموك" التابعة للبحرية الباكستانية مكالمة طوارئ من قارب إيراني اشتعلت فيه النيران في المياه الحرة.

ووصل أفراد السفينة الباكستانية في الوقت المحدد وقاموا بإخماد الحريق أثناء إنقاذ ركاب القارب الإيرانيين الثمانية.

وفي الوقت نفسه، قال محمد مدثر تيبو، سفير باكستان لدى جمهورية إيران الإسلامية، في رسالة، إن قاربًا إيرانيًا يحمل ثمانية ركاب اشتعلت فيه النيران اول امس، وبعد ذلك تم إرسال تنبيه مساعدة إلى سفينة بحرية باكستانية في المنطقة.

وفي إشارة إلى إنقاذ الصيادين الإيرانيين، أضاف: إيران وباكستان ملتزمتان بالوقوف إلى جانب بعضهما البعض.

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