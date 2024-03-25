الرئیس رئیسي: خطاب قائد الثورة موجه بالدرجة الاولى للحکومة في تنفیذ القفزة الانتاجیة

ففي أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الايراني الجديد 1403 هـ.ش (بدا في 20 اذار/مارس)، يوم الاحد، اعتبر آية الله رئيسي، تزامن شهر رمضان المبارك مع بداية العام الجديد وربيع الطبيعة فرصة ثمينة لإحداث التحول والتحرك الشخصي والاجتماعي نحو السمو والكمال، مشيراً إلى شعار العام بالقول ان ما طرح هذا العام تحت عنوان قفزة الإنتاج (قفزة الانتاج بمشاركة الشعب) يختلف عن نمو الإنتاج وهو خطوة أبعد من ذلك.

وأوضح الرئيس الايراني أن خطاب قائد الثورة الاسلامية موجه الى الحكومة بالدرجة الاولى في تحقيق القفزة الإنتاجية ، مع الأخذ في الاعتبار سبل تحقيق القفزة الإنتاجية واستقطاب أقصى مشاركة من الشعب من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص كأحد متطلبات تحقيق شعار العام وأضاف: ان جميع المسؤولين المعنيين ملزمون برسم الخطط التنفيذية الدقيقة والخبرائية لتحقيق شعار العام من حيث الواجبات والمهام لمجموعاتهم الفرعية.

كما رأى الدكتور رئيسي ضرورة إعداد ملحق إعلامي للبرامج التنفيذية، وطلب من اجهزة الإعلام ومسؤولي الإعلام في مختلف المؤسسات أن يوضحوا للشعب مميزات المشاركة في تحقيق القفزة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة تسليم مهام المؤسسات الحكومية إلى الشعب، معتبرا أن واجب الحكومة الأساسي هو التوجيه والمراقبة والدعم، وأوضح: يجب أن تكون لدى القطاعات الاقتصادية للحكومة خطة مفصلة لدعم وتمكين القطاع الخاص بعد تدشينها المشاركة في عملية قفزة الإنتاج.

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