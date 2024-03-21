کنعاني: الإیرانیون یعرفون أصدقاءهم وأعداءهم جیداً

وكتب كنعاني اليوم الخميس في مدونة له في الفضاء الافتراضي: منذ أكثر من أربعة عقود، يقوم رجال الدولة الأميركيون بالتودد المزيف ونشر طاولات "هفت سين" (السينات السبعة) عشية عيد النوروز وتوجيه رسائل تهنئة بعيد النوروز، بالتزامن مع زيادة ضغوطهم القصوى والشاملة ضد الشعب الايراني الابي وان هدية العيد التي يقدمونها كل عام للايرانيين هي زيادة او فرض عقوبة جديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: الإيرانيون يعرفون أصدقاءهم وأعداءهم جيدًا ويدركون النوايا الشيطانية وراء هذه العروض الكاذبة والمثيرة للسخرية.

وقال: إن شعار العام الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامية للعام الجديد (العام الايراني الجديد 1403 هـ.ش بدا في 21 اذار/مارس) وهو “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب” هو خارطة طريق الحكومة والشعب في مجال الاقتصاد، بحيث يتم بتحقيقه الأقصى كسر الشفرة غير الحادة للعقوبات الأميركية الظالمة وفتح آفاق أكثر إشراقًا امام الشعب الايراني العظيم.

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