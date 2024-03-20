مجلس صیانة الدستور یؤکد صحة الانتخابات البرلمانیة في جمیع الدوائر

وقال هادي طحان نظيف العضو والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في تصريح صحفي يوم الاثنين: حتى ظهر اليوم، تم تأكيد صحة انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي في 189 دائرة انتخابية من قبل مجلس صيانة الدستور.

واضاف: كما تم التأكد من صحة انتخابات الدورة 6 لمجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية (31 محافظة).

وقال: كما عقدنا اجتماعات بخصوص الدوائر الـ19 المتبقية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وتم عمل الملخصات النهائية، وأخيراً تمت الموافقة على صحة الانتخابات في جميع الدوائر من قبل مجلس صيانة الدستور.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة جرت بالتزامن معا يوم 1 اذار/مارس لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و 88 نائبا لمجلس الخبراء.

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