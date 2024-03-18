الجولة الثانیة من الانتخابات البرلمانیة الإیرانیة تقام في 10 مایو

واعلن محسن إسلامي، في تصريح له أن الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشوری الإسلامي الـ12 ستجرى يوم الجمعة 10 مايو، وقال: ستجرى الانتخابات في 8 دوائر انتخابية، بما في ذلك طهران، بشكل إلكتروني بالكامل.

وأضاف: تم تحديد هذا الموعد بناءً على القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية ووافق عليه مجلس صيانة الدستور.

وتابع: ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 21 دائرة لحسم 44 مقعدا من أصل 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي.

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