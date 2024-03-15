على هامش اجتماع لجنة وضع المراة الدولیة.. مساعدة الرئیس الایراني تجری مباحثات مع وزیر کویتي في نیویورك

وجری هذا اللقاء على هامش الاجتماع الـ 68 للجنة وضع المراة الدولية.

واكدت "السيدة خزعلي" في تصريح لها خلال هذا اللقاء، على الدول الاسلامية ان تتخذ المزيد من الاجراءات لترويج الاعراف الفطرية والالهية الخاصة بالاسرة.

واعربت مساعدة الرئيس الايراني عن ارتياحها لقاء حضور المراة المسلمة في المناصب القيادية، كما نوهت الى تقلد 60 بالمائة من السيدات الايرانيات في مهنة التعليم، واحرازهن 60 بالمائة من نسبة قبول الجامعات، فضلا عن ان 40 بالمائة من الاطباء الاخصائيين في ايران، هم من النساء.

الى ذلك، اكد وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي ان تعزيز دور المراة والاسرة يشكل احد اهم الاهداف لدى بلاده؛ وبما يشكل قاسما مشتركا لتوسيع التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال دعم الاسرة.

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