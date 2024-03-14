اختتام مناورات الحزام الامني البحري 2024

وقال الناطق باسم المناورة العميد بحري ثاني مصطفى تاج الديني ان تدريبات الحزام الامني البحري المركبة 2024 بين ايران والصين وروسيا انتهت من خلال اقامة الوحدات المشاركة استعراضا من امام مدمرة "جماران" الايرانية في منطقة شمال المحيط الهندي.

واستعرضت مدمرة "جماران" الايرانية في هذه المراسم، كافة القطع البحرية المشاركة في المناورات من القوات البحرية للجيش الايراني والحرس الثوري والقوات البحرية الصينية والروسية.

وجرت المرحلة الرئيسية لتدريبات الحزام الامني البحري 2024 هذه السنة بين ايران والصين وروسيا للمرة الخامسة على التوالي تحت شعار "معا لارساء السلام والامن" بمشاركة الوحدات السطحية وطيران القوات البحرية للجيش والحرس الثوري والقطع البحرية القتالية للصين وروسيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي في منطقة بلغت مساحتها 17 الف كيلومتر مربع في منطقة شمال المحيط الهندي، وانتهت اليوم الخميس.

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