عبداللهیان مهنئا بحلول شهر رمضان: فلسطین في مقدمة اولویات العالم الاسلامي

وفي رسالة على صفحته في منصة "اكس" (تويتر سابقا)، كتب امير عبداللهيان: أقدم خالص التهاني بحلول شهر رمضان المبارك الى الشعب الايراني الابي ومسلمي العالمي ونظرائي في الدول الاسلامية.

وتابع: ان تطورات غزة تشير الى ان موضوع فلسطين يعتبر الهدف المشترك للمسلمين وفي مقدمة اولويات العالم الاسلامي.

وأضاف: شهر رمضان المبارك من شأنه ان يكون فرصة ممتازة للدول الاسلامية لكي تمسك زمام المبادرة في ضوء الاتحاد والتقارب الشامل، من اجل وقف الابادة وجرائم الحرب التي يمارسها كيان التمييز العنصري الصهيوني في غزة.

وشدد امير عبداللهيان على ان المقاومة والشعب الفلسطيني هما المنتصر الحقيقي في هذه الساحة.

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