قائد الثورة الإسلامیة یقلد قائدي الجیش و حرس الثورة وسام الفتح

وقلّد القائد العام للقوّات المسلّحة، الإمام الخامنئي، خلال مراسم اللواء السيّد عبدالرّحيم موسوي، القائد العام لجيش الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية، واللواء حسين سلامي، القائد العام بحرس الثورة الإسلاميّة، وسام الفتح.

وبعد تسليم وسام فتح من الدرجة الأولى لقائدي الجیش والحرس الثوري، دعا قائد الثورة لهم قائلاً: "إن شاء الله، يذيقكم الله تعالى و جميع الأصدقاء والجمهورية الإسلامية حلاوة الفتح في كافة الميادين. "

يجري منح هذا الوسام للقادة العامّين في الجيش وحرس الثورة الإسلاميّة؛ تقديرًا لأدائهم في رفع مستوى القدرات الدفاعيّة والقتاليّة وقوّة الرّدع لدى القوّات المسلّحة.

يذكر أن وسام الفتح رمز للعمليّات المنتصرة لمجاهدي الإسلام والفاتحين في هذه العمليّات.

يتألف هذا الوسام من ثلاث وريقات: شجرة نخيل، وقبّة مسجد خرّمشهر الجامع، إضافة إلى راية جمهوريّة إيران الإسلاميّة.

يمنح وسام الفتح لكبار أبطال الحرب المفروضة والقادة العسكريين الذين لهم خدمات وأعمال متميزة.ولهذا الوسام درجات ثلاثة، الوسام الذهبي والوسام الفضي والوسام البرونزي.

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