الخارجیة الإیرانیة: إرسال الولایات المتحدة مساعدات لغزة استعراض مثیر للسخریة
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن إرسال الولايات المتحدة الأميركية مساعدات جوية إلى قطاع غزة، هو استعراض مثير للسخرية.
وقالت في بيان اليوم: نأمل أن "نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في قطاع غزة".
ولفتت الخارجية الايرانية إلى أن "واشنطن مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية"، ورأت أن "الولايات المتحدة طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها".
كما حثت المجتمع الدولي على العمل بجدية لإرسال المساعدات البرية إلى غزة خلال شهر رمضان.
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها، "الكيان الصهيوني يستخدم الجوع أداة للحرب في غزة ولفرض الاستسلام"، مطالبة بطرد الكيان الصهيوني من هيئة الأمم المتحدة لحقوق المرأة.