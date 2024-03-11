مساعدة الرئیس الإیراني لشؤون المرأة والأسرة تصل إلى نیویورك

ويعقد الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وستلقي مساعدة رئيس الجمهورية كلمة في اجتماع تحت عنوان "تمكين المرأة، وتعزيز الأسرة، وتنمية المجتمع" تشرح فيها المواقف الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية.

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