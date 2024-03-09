مباحثات ایرانیة قطریة تتناول آخر التطورات في غزة والمنطقة

وأشار وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" ونظيره القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، الى العلاقات الثنائية بين إيران وقطر وأكدا على استمرار هذه العلاقات المتنامية ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي البلدين.

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في غزة والمبادرات المقترحة لوقف الإبادة الجماعية والحصار المفروض عليه، وأكدا على زيادة الجهود والتحركات السياسية في هذا المجال.

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