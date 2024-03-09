طهران ترد علی فرض کندا عقوبات على شخصیات ایرانیة

و ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" بشدة الإجراء الأخير الذي اتخذته السلطات الكندية بفرض عقوبات على مدير عام مترو أنفاق طهران "مسعود درستي "والبرلمانية "زهرة الهيان".

واضاف كنعاني بأن اجراء السطات الكندية هذا ، يأتي بأهداف ودوافع سياسية ودعائية واستمرارا للنهج الانتقائي الذي تتبعه كندا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في إيران.

وتابع انه إذا كانت السلطات الكندية قلقة حقا بوضع حقوق المرأة في العالم، فمن الأفضل لها ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الرأي العام في كندا وفي العالم في مواصلة صمتها المميت امام الإبادة الجماعية والقتل الوحشي لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني، اكثر من 70% منهم نساء واطفال، على يد الكيان الصهيوني خلال حوالي 5 أشهر من خلال قطع دعمها للكيان الصهيوني المجرم واتخاذ خطوات لوقف أكبر كارثة إنسانية في العالم في قطاع غزة.

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