تزوید القوات البحریة الایرانیة بـ42 انجازا دفاعیا وعسکریا جدیدا

وقد تمت اليوم اقامة مراسم تزويد القوات البحرية الايرانية بـ42 انجازا دفاعيا وعسكريا جديدا بحضور القائد العام للجيش الايراني اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي" في منطقة الامامة البحرية الاولى ببندر عباس جنوب ايران.

وفي هذه المراسم ، صرح قائد الصناعات البحرية للجيش الايراني الادميرال "عباس فاضل نيا" بأنه تم إعادة تجهيز وضم 8 وحدات قتالية عائمة سطحية وتحت سطحية ووحدات الطيران تتضمن قاذفة صواريخ "نيزة و خدنغ" وعائمتين من طراز "أذرخش" وقاذفة "ريب" للصواريخ وكاسحة الغام وبرمائية الى القوات البحرية الايرانية.

واضاف الادميرال فاضل نيا بأنه تم اليوم ايضا تجهيز المدمرة الايرانية "سهند" بطائرة مسيرة سلكية 305 (Tethered Drone) ،وطائرة "سنجر" المسيرة ذات 12 قاذفة، وترقية الطائرة المسيرة "باور 5" الى باحث راداري.

وتابع انه تمت ازاحة الستار عن 14 إنجازا جديدا في مجال الأسلحة القتالية البحرية، مثل تجهيز المدمرة الإيرانية "سهند" بأول منظومة دفاع جوي متوسط ​​المدى "صياد 3 " ومنظومة الدفاع الجوي والدفاع النقطوي "كمند لاسو".

ومن الانجازات الجديدة ايضا، اضاف الادميرال فاضل نيا انه تم زيادة منصات إطلاق صواريخ كروز لمدمرة "ألبرز"،وتجهيز الحوامات البرمائية 104 بمنظومة نصير الصاروخية ، وانتاج كميات كبيرة من صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز طوربيد والفجر وطوربيد كهربائي.

وتابع بالاضافة الى إنتاج 3 أصناف من الألغام الأرضية الذكية وقذائف المدفعية البحرية المحلية "شهيد قهرماني" من عيار 76 و 30 ملم ذات قوة انفجارية عالية، وتم الكشف عن الموقع الإلكتروني "طلائية" لتكنولوجيا الهاتف المحمول للصاروخ الاستراتيجي الذهبي وتصميم وإنتاج بطاريات الطوربيدات الكهربائية للأسلحة تحت السطحية.

كما أشار الادميرال فاضل نيا الى الكشف عن 16 إنجازا واستغلالها في مجال الأنظمة القتالية وأجهزة الاستشعار البحرية والرقابة الاستخباراتية والحصانة للمعدات الدفاعية، والتي شملت ردار "دریابان" البحري محلي الصنع ، رادار "أدميرال- دريادار" التكتيكي منخفض الارتفاع والذي يتمتع بمرونة عالية في الحرب الإلكترونية، نظام شامل للتحكم في الحرائق للغواصات.

واضاف أنه من هذه الانجازات أيضا، سونار فئة 300 للمدمرة "البرز"،سونار فئة 400 لغواصات فئة "طارق"، معدات توليد الأكسجين في السفن تحت السطحية، نظام السونار الغواص، نظام التشويش والخداع الراداري، نظام الكشف والتعرف والرصد الراداري، نظام "صياد 4" الهجومي القوي لأنظمة الملاحة ، ردار لكشف المركبات الجوية الدقيقة MAVs ، ونظام التنصت الساحلي وتعطيل الاتصالات "كيان"، نظام التنصت لاعتراض وتحديد إشارات الأهداف البحرية والجوية، واستعادة أنظمة الدفع للوحدات القتالية العائمة.

كما صرح الادميرال فاضل نيا بأنه يتم تحقيق هذه الإنجازات والإجراءات بجهود التسلسل الهرمي للقيادة والاعتماد على إرادة وخبرة هيئة الأركان البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الايرانية الصناعة الدفاعية والمتخصصين المجتهدين من الصناعات البحرية والمراكز العلمية والأكاديمية والصناعية.

واشار الى ان ذلك يتم بهدف اكتساب الاستعداد الدفاعي على مستوى إيران وتحقيق قوة استراتيجية بالمعنى الشامل لإظهار قوة النظام الإيراني الإسلامي وانهاء الهيمنة والاستكبار الأمريكي على المياه المفتوحة وإضعاف أسس الكيان الصهيوني المزيف قاتل الأطفال في كل العصور.

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