إیران توقف شحنة نفط أمریکیة

وعقب الحظر الذي فرضته الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضی الفراشة من قبل شركة سويدية وتسبب لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدم مرضى الفراشة EB شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران.

وعليه، بعد المتابعة القانونية التي أجراها محامي القضية، أمرت المحكمة أخيراً بمصادرة شحنة النفط الأمريكية التابعة لسفينة ADVANTAGE SWEET في الخليج الفارسي وتم حجز هذه السفينة.

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