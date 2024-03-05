رئیسي: إیران على استعداد تام لتعزیز وتعمیق العلاقات مع باکستان

وفي محادثة هاتفية أجراها رئيسي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، هنأه بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الوزراء الباكستاني .

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تتوسع العلاقات الثنائية الشعبية والحكومية في الفترة الجديدة "بإرادة وحنكة قادة طهران وإسلام آباد بشكل أكبر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما أعرب رئيسي عن أمله في أن "تتمكن الحكومة الباكستانية الجديدة من اتخاذ خطوات طويلة وناجحة نحو تقدم ونمو باكستان".

وبدوره ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني في هذه المحادثة تهنئة الرئيس الإيراني له، معربا عن أمله في أن "تتحسن العلاقات بين البلدين على كافة المجالات في ضوء إرادة القادة والجهود المشتركة للمسؤولين في البلدين".

وأعرب شهباز شريف عن ثقته بأنه "في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية العميقة يمكن للبلدين اتخاذ خطوات فعالة في اتجاه تفعيل القدرات المتنوعة المتاحة في طريق توفير المنافع المتبادلة بينهما".

وأدى شهباز شريف اليمين الدستورية في المقر الرئاسي في إسلام آباد أمس الاثنين، رئيسا لوزراء باكستان.

ونال شريف البالغ من العمر 72 عاما أصوات 201 نائب مقابل 92 صوتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان، الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من فبراير.

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