خلال اللقاء مع امیر قطر.. رئیسي: العلاقات الاقتصادیة مع الکیان الصهیوني بمثابة الدعم المالي لهذا الکیان

الرئيس رئيسي قال ذلك، خلال لقائه عصر اليوم السبت مع امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، وذلك على هامش اجتماع القمة السابعة لرؤساء الدول المصدرة للغاز باستضافة الجزائر.

ووصف الرئيس الايراني، العلاقات بين طهران والدوحة، انها بلغت مستوى جيدا، ودعا الى تنفيذ الاتفاقات الثنائية في اقرب وقت ممكن، باعتباره ضرورة لتوسيتع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

واسف رئيسي جدا بسبب المواقف المتخاذلة والمحافظة لبعض الدول الاقليمية من القضية الفلسطينية، مصرحا : في وقت الذي يعقد الشعب الفلسطيني المسلم الامل على اتخاذ موقف عملي ومؤثر من قبل الدول الاسلامية، كيف سيكون ردّ بعض الانظمة العربية والاسلامية على مواقف اللامبالاة من جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم؟!

ومضى رئيس الجمهورية الى القول : العالم الاسلامي يشهد هذه الاحداث، بينما امريكا والكيان الصهيوني يواصلان التسويف وشراء الوقت بهدف استمرار الجرائم والتطهير العرقي في قطاع غزة.

الى ذلك، وصف امير قطر، العلاقات بين الدوحة وطهران انها في افضل الظروف على مرّ تاريخ هذه الاواصر؛ مؤكدا على ان دولة قطر تعتز بهذا المستوى من العلاقات القائمة بين البلدين.

وفي معرض الاشارة الى اخر التطورات الاقليمية، اكد "الشيخ تميم ال ثاني"، ان جريمة قتل المدنيين الابرياء في غزة أثناء انتظارهم المساعدات الانسانية، لن تمحى من الذاكرة التاريخية لشعوب العالم.

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